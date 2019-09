Totale Sicherheit gibt es bei 300 km/h nie

Die Fahrer wissen um das Risiko, wenn sie ins Cockpit steigen. Sagen sie. Der Tod aber könnte in ihren Gedanken weiter weg nicht sein. Einerseits hat das mit Selbstschutz zu tun. Denkt ein Pilot beim Besteigen des Autos an das drohende Risiko, steigt er besser nicht ein. Zum anderen hat es einen positiven Grund: Es zeigt, wie sehr sich der Motorsport in den letzten Jahrzehnten bewegt hat.

Längst werden tödliche Unfälle nicht mehr akzeptiert als Teil des Ganzen. Es sind extrem seltene Schockmomente, die entsprechende Fassungslosigkeit auslösen. Eine Zahl aus Belgien untermauert das. Auf der Piste in den Ardennen sind in den letzten 90 Jahren 25 Autorennfahrer ums Leben gekommen. 22 davon bis 1994. Huberts tödlicher Unfall war der dritte in den letzten 25 Jahren, die anderen zwei ereigneten sich bei Rennen mit historischen Fahrzeugen, die nicht im entferntesten heutige Sicherheitsstandards erfüllen.

Mit 200 km/h in die Mauer – unverletzt

Die Boliden, mit denen in der Formel 1 und den Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3 gefahren wird, sind derart sicher, dass Fahrer selbst dann oftmals unverletzt aussteigen, wenn sie mit über 200 km/h in eine Mauer prallen. Als Robert Kubica 2007 in Kanada mit seinem BMW-Sauber bei Tempo 230 in die Mauer knallte, das Auto quer über die Strecke flog, sich überschlug und komplett demoliert auf der Seite liegend zum Stillstand kam, hatte sein Körper die 28-fache Erdbeschleunigung auszuhalten. Oder: Der Pole wog in dem Moment statt 73 kg 2 Tonnen. Kubica zog sich Prellungen, eine leichte Gehirnerschütterung und eine Fussverstauchung zu. In einem älteren Rennwagen hätte seine Überlebenschance gegen Null tendiert.

Nach den tödlichen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 in Imola machte sich der Automobilweltverband FIA daran, der Sicherheit höheren Stellenwert einzuräumen. Seither gab es mit Jules Bianchi 2014 in Japan noch einen Todesfall in der Formel 1. Die Strecken wurden ausgebaut, die Auslaufzonen vergrössert, vor allem aber haben sich die Rennwagen entwickelt.

«Eine brutale Erinnerung»

Kernstück: das Monocoque. In diesem befinden sich die sogenannte Überlebenszelle und das Cockpit. Für ein Monocoque werden rund 30 Quadratmeter Carbonfasermatten verarbeitet. Die Überlebenszelle ist durch eine Schicht aus Carbon und der synthetischen Faser Zylon geschützt, aus der kugelsichere Westen hergestellt werden. Bei Huberts fatalem Unfall kurz nach der Hochgeschwindigkeitskurve Eau Rouge blieb die Überlebenszelle ganz, der Rest des Autos lag in Stücken auf der Strecke. Für einmal reichte der Schutz nicht, die Erschütterung war zu stark.