Der Rat von Ehlers

Nun also beginnt der 23-Jährige nochmals von vorn. Was auchim übertragenen Sinne gilt. Denn kurz vor seinem Ausfall sagte er einmal: «Ich bin noch nicht der gleiche Andrea wie in der letzten Saison.» Mit etwas Distanz spricht Glauser von einem «schlechten und schwierigen Start». Und er weiss, worauf dieser zurückzuführen ist. In der letzten Saison war er der Auf­steiger im Langnauer Ensemble gewesen. Er spielte unbeschwert und trotzdem grundsolide.

Er erhielt ein Aufgebot für die Nationalmannschaft und wurde zu einem der Leader in der Tigers-Defensive. Dort wollte der Düdinger in dieser Saison anknüpfen – doch es traf das Gegenteil ein. «Weder hatte ich zuvor in meiner Karriere Druck, noch machte ich mir besonders Druck. Deshalb war diese Situation für mich schwierig», sagt Glauser. Trainer Ehlers merkte das bald einmal und sprach ihn darauf an. Schliesslich folgte des Dänen Rat: «Spiel wieder einfacher!»

Das versucht der Verteidiger nun in die Tat umzusetzen. Zumal die SCL Tigers im engen Schlussspurt um einen Playoff-Platz auf ihn in Bestform an­gewiesen sind. Heute zu Hause gegen Lausanne und morgen in Ambri versuchen die Emmen­taler jedenfalls, die aufsteigenden Tendenzen fortzusetzen. Wobei das Rencontre mit den Waadtländern für Glauser wieder ein spezielles wird – aber aus einem erfreulicheren Grund als noch am Dienstag. Denn Lausanne-Stürmer Christoph Bertschy ist ein Jugendfreund. Noch heute unternehmen die beiden viel zusammen. In den Tagen vor dem Duell herrscht aber Ruhe. Dafür wird dann im Match umso mehr «gstichlet».