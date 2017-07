Die Regentschaft geht weiter

Allen Zweifeln vor dem Start in Düsseldorf und den knappen Abständen bis zum vorletzten Tag in Marseille zum Trotz: An Chris Froome war auch in der 104. Ausgabe der Tour de France kein Vorbeikommen. Der Brite schwächelte während der drei Wochen nur einmal leicht.

Im Rückblick spricht Froome von Glück, dass er in der Pyre­näen-Etappe mit der Bergankunft in Peyragudes nur 20 Sekunden auf die Konkurrenz eingebüsst habe: «Da habe ich wirklich gelitten. Doch es hätte viel schlimmer kommen können. An einem schlechten Tag in den Bergen verliert man normalerweise Minuten.»

Diese Schwäche, es sollte seine einzige in den drei Wochen bleiben, sei darauf zurückzuführen gewesen, dass er sich während der Etappe schlecht ernährt habe. «Da war ich dann im roten Bereich, ich hatte nicht mehr genug Benzin im Tank.»

Ansonsten hatte Froome, nicht zuletzt dank der Unterstützung seiner omnipräsenten Helfer von Sky, dem eindeutig stärksten Team im Feld, die Rundfahrt und die Konkurrenz im Griff.

Ohne Sieg zum Triumph

Für den 32-Jährigen ist nicht von Belang, dass er kein Teilstück gewinnen konnte. Aufgrund des Parcours habe man das Rennen immer als das angeschaut, was es sei, sagte Froome am Samstag in Marseille: «Es ist eine drei­wöchige Rundfahrt, da geht es nicht um einen Sieg in einer einzelnen Etappe.» Wichtiger ist ihm das grosse Ganze.

Nächstes Jahr kann der in Kenia geborene Froome mit einem weiteren Triumph zu den Rekordsiegern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain aufschliessen. Es sei bereits eine grosse Ehre, zusammen mit diesen fünfmaligen Tour-Siegern genannt zu werden, sagt Froome bescheiden.

Er gibt auch die Motivation zu, sich zu Merckx und Co. gesellen zu wollen: ­«Allerdings wird es Jahr für Jahr schwieriger. Dieser Tour-Sieg war mein bislang engster.»

(Berner Zeitung)