Die Renaissance der Grande Nation

Aus der Perspektive der Einheimischen ist die Tour de France das ­Rennen der ungestillten Sehnsucht. Bernard Hinault, der letzte französische Gesamtsieger, verabschiedete sich im Vorjahr. Nicht aus dem Peloton, sondern in den ­Ruhestand – der seit seinem Rücktritt für die Tour-Organisation tätig gewesene Bretone ist 62-jährig.

Seit er 1985 seinen fünften Triumph realisierte, werden die Hauptrollen von Auswärtigen verkörpert. Was sich in den Grundzügen auf zwei Punkte zurückführen lässt: die Affäre um die französische Festina-Mannschaft von 1998 und den Druck.

Der erste grosse Dopingskandal in der Sportgeschichte löste in Frankreich ein Erdbeben aus. Wurde andernorts munter weitergedopt, wie der Fall Fuentes 10 Jahre später ans Tageslicht bringen sollte, ging in Frankreich wegen der radikalen Vorgehensweise seitens der Polizei die Angst um.

Sponsoren stiegen aus, das Image der Sportart war ramponiert. Knapp 20 Jahre später präsentiert sich die Situation grundlegend anders. Es scheint keine Fahrer mehr zu geben, die über einen zusätzlichen Gang verfügen, sich Pass für Pass abzusetzen vermögen. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass der Radsport unter den grossen Sportarten zu den saubereren gehört.

Je länger Hinault keinen Nachfolger findet, desto grösser wird die Last auf den Schultern potenzieller Gewinner. Thibaut Pinot, 2014 Dritter geworden, liess verschiedentlich durchblicken, mit der omnipräsenten Erwartungshaltung nicht klarzukommen. In diesem Jahr priorisierte er den Giro d’Italia. Weil es in Italien für einen Franzosen einfacher sei, sich zu entfalten.

Romain Bardet jedoch hat in den letzten Wochen bewiesen, dass Letzteres auch zu Hause möglich ist. Nie zuvor war Chris Froome im Hochgebirge in derart hohem Mass vom Support seiner Teamkollegen abhängig wie in diesem Jahr. Edelhelfer Mikel Landa wird Sky wahrscheinlich verlassen, in einem anderen Rennstall auf eigene Rechnung fahren.

Der 32-jährige Froome dürfte den Zenit überschritten haben, der 26-jährige Bardet noch stärker werden. Hinter dem hageren Athleten mit dem stabil wirkenden Nervenkostüm wartet in der Person des zweifachen Etappensiegers Warren Barguil (25) ein weiterer aufstrebender Franzose auf seine Chance. Noch ist nichts gewonnen. Aber die Aussichten sind gut wie lange nicht mehr, dass die Sehnsucht in den nächsten Jahren gestillt werden wird.

micha.jegge@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)