Die Franzosen machen an der Tour ernst

Man kann das durchaus als Ansage an gewisse Landsleute sehen, an Warren Barguil etwa, den französischen Meister, der Mitte Aufstieg einen Vorstoss wagt, diesen aber nach einigen Kilometern wieder abbricht, weil es unmöglich ist, bei diesem Grundtempo so lange der ganzen Konkurrenz zu widerstehen.

Pinot tritt also an, den Zielbogen vor Augen. Wie er die verbliebenen Konkurrenten auf diesen letzten steilen Metern distanziert, beweist, dass er am Berg der derzeit stärkste Fahrer ist. «Wir wollten diese Etappe, nur diese Etappe. Darum fuhren wir den ganzen Tag an der Spitze», sagt er.

«Auf jeden Fall wird einer von den ­beiden als Führender auf den Champs-Elysées eintreffen.»Präsident Emmanuel Macron

Natürlich muss er jetzt ins Werweissen kommen. Was wäre, hätte er am Montag nicht geschlafen, sich nicht von einer Windstaffel überraschen lassen und dabei 1:40 Minuten Rückstand eingehandelt? Er wäre nun halb so weit vom ­Gesamtführenden entfernt, von Julian Alaphilippe –und erster Sieganwärter. Alaphilippe, der wieder alle erstaunt und hinter Pinot weitere sechs Bonussekunden gewinnt, trägt auch heute das Maillot jaune, obschon alle täglich glauben, sein Einbruch stehe bevor.

So werden Pinot wie Alaphilippe zur Siegerehrung auf der Passhöhe gebeten. Diese wird noch französischer, weil Präsident Emmanuel Macron an diesem Tag der Tour seine Aufwartung macht. Danach gibt Monsieur Le Président zwischen den beiden stehend ein TV-Interview. Ihnen auf die Schultern klopfend rühmt er ihre Stärke und schliesst mit dem Satz: «Auf jeden Fall wird einer von den ­beiden als Führender auf den Champs-Elysées eintreffen.»

Hat Alaphilippe noch genügend Energie für die letzte Woche?

Kein Druck also. Wobei: Die französischen Fahrer sind dies gewohnt. Es braucht viel, viel weniger, ehe einer zum nächsten potenziellen Tour-Sieger hochstilisiert wird. Nun hat das Land plötzlich zwei Fahrer, die tatsächlich das Potenzial zeigen, den grossen Traum zu verwirklichen. 30 Jahre ist es her, dass Frankreich letztmals richtig träumen konnte, dass eine Woche vor Paris ein Franzose das Gelbe Trikot trug. Laurent Fignon war das damals, am letzten Tag wurde er noch um acht Sekunden von Greg LeMond übertroffen. Als letzter Franzose triumphiert hat 1985 Bernard Hinault.