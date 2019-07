Gewinnt ein Kolumbianer die Tour de France?

Die 20. Etappe der Tour de France ist trotz stundenlangen Starkregens im Ziel und Erdrutschen auf der geplanten Strecke plangemäss gestartet worden. Um 14.30 Uhr fuhren Gelb-Träger Egan Bernal und das weitere Peloton in Albertville los. Am Startort schien die Sonne, während es im Ziel in Val Thorens schon seit 12.00 Uhr stark regnete.