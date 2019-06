Schurter entthront Flückiger als Schweizer Meister

An den Schweizer Meisterschaften im Cross Country im aargauischen Gränichen konnte Mathias Flückiger seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Der 30-jährige Oberaargauer musste Olympiasieger Nino Schurter den Vortritt lassen und wurde Zweiter. Flückiger und Schurter bildeten bereits ab der 2. Runde ein Duo, das das Rennen bestimmte. Schurter attackierte in der vorletzten Runde und revanchierte sich am Ende mit über einer Minute Vorsprung für die Niederlage im Vorjahr.