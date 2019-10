Schweiz holt Silber und Bronze an Pumptrack-WM

An der zweiten Pumptrack-Weltmeisterschaft strebte Christa von Niederhäusern die Titelverteidigung an. Die 21-jährige Wattenwilerin gewann vor einem Jahr in Arkansas (USA) Gold bei der Premiere. Auch in Oberried war die BMX-Spezialistin auf Titelkurs. Nur im Halbfinal gelang ihr kein optimaler Lauf. «Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich wäre gerne im grossen FInal gestanden», meinte von Niederhäusern, die bei ihrem Bronze-Run mit 31,79 Sekunden die klar schnellste Laufzeit des Tages bei den Frauen realisierte. «Das ist mein persönliches Trostpflaster», sagte von Niederhäusern und betonte gleichzeitig; dass sie mit ihrer zweiten WM-Medaille trotzdem sehr glücklich sei.