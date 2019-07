Titelverteidiger übersteht Sturz unverletzt

Knapp 15 Kilometer vor dem Ziel in Saint-Étienne der grosse Schockmoment: Der letztjährige Sieger Geraint Thomas ist in einer Kurve in einen Sturz verwickelt. Der britische Fahrer des Team Ineos, der auch dieses Jahr wieder zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählt, hat jedoch Glück im Unglück. Er erleidet keine Verletzungen und kann das Rennen unversehrt fortsetzen. Weniger Glück hat ein Mannschaftskollege von Thomas. Das Fahrrad von Gianni Moscon erleidet beim Sturz einen Totalschaden.