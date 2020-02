Aeschbacher ­­lanciert die neue Saison

Auch der dritte Eidgenosse reihte sich in den vorderen Positionen ein. Patrick Schenk wurde Dritter, nebst einem Gestellten stand die Niederlage gegen Käser auf dem Notenblatt. 450 Zuschauer sorgten zum Saisonauftakt in Kirchberg für eine ansprechende Kulisse.

Junges Oberaargauer Team

Im Rücken der erfahrenen Oberaargauer Schwinger zeigten die jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsschwinger, dass im ehemals stärksten Gauverband eine schlagkräftige Mannschaft im Entstehen ist. Neben Lukas Tschumi zeigte der 18-jährige Severin Staub eine starke Leistung. Der kräftige Sennenschwinger musste einzig gegen Hanspeter Luginbühl eine Niederlage akzeptieren.

Den Spitzenrang verdiente sich Severin Staub mit einem Sieg im sechsten Gang gegen Florian Aellen. Wie der Melchnauer einen Brienzerversuch des Oberländers auskonterte, war grosse Klasse. Staub lässt für die Zukunft einiges erahnen. Gespannt darf man auf die kommenden Einsätze der jungen Oberaargauer sein, in der Hoffnung, dass sie den Anschluss an die erweiterte Spitze bereits in dieser Saison schaffen werden. Weiter geht es in 14 Tagen mit dem Fest in Büren an der Aare.