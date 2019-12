Auf dem Weg zum Profi

Einen Sturz konnte Lüthi indes verhindern. Für den Oberaargauer aus dem nahe gelegenen Hermiswil resultierte der 14. Rang, direkt hinter dem 35-jährigen Lokalmatador und Organisator Andreas Moser. Aber die Platzierung ist für ihn zweitrangig. «Querrennen fahre ich vor allem, um im Winter die Intensität hoch zu halten.» Sein Fokus gilt dem Mountainbike.

Wobei Lüthi durchaus mit Ambitionen in die Radquer-Saison gestartet ist. Zum ersten Mal hat sich der 21-Jährige für Weltcupanlässe eingeschrieben. «Ich hoffte zu Beginn, dass es mir vielleicht noch für die Teilnahme an der Heim-WM in Dübendorf reichen würde. Aber ich merkte, dass ich zu wenig entschlossen auf das Quer setze, um eine wirkliche Chance zu haben.»

In Bern reichte es für Rang 32, in Belgien zuletzt nur für den 42. Platz, auch weil der Berner erkältet angetreten war. Obwohl der WM-Traum für den SM-Vierten von 2018 in der Nachwuchskategorie geplatzt ist, hat er die Lust am Sport im Dreck nicht verloren. Ich betrachte die Querrennen nun als gute Vorbereitung für die Mountainbikesaison.

Das Versuchsjahr

Und in seiner Paradedisziplin will Lüthi nächstes Jahr angreifen. «Ich möchte Profi werden.» Im Sommer hat er in Herzogenbuchsee die Ausbildung zum Zahntechniker abgeschlossen. Weil er während der Lehre Zeit für den Sport beziehen durfte, hat er sich verpflichtet, noch bis Ende Jahr weiterzuarbeiten.

«Wenn es klappt, würde ich im neuen Jahr noch in einem 20-Prozent-Pensum arbeiten.» Denn Lohn wird der U-23-Fahrer von seinem Langenthaler Nachwuchsteam SNV Racing nicht erhalten. «Ich muss eigene Sponsoren finden», weiss Lüthi, der weiterhin bei den Eltern leben wird, um Kosten zu sparen.