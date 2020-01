Auf dem Weg zum Spitzenteam

«Wir hatten am Anfang Mühe, die richtige Länge zu finden», sagte Berset. Und als sie präziser zu spielen begonnen hätten, sei der Rückstand schon zu gross gewesen. Bei der Analyse verhehlte die Second-Spielerin ihre Enttäuschung nicht, denn für sie ist klar, dass die Schwedinnen ohne den schlechten Start schlagbar gewesen wären, denn schliesslich war Langenthal im ersten Duell gegen dieselben Gegnerinnen in der zweiten Qualifikationsrunde ein 7:5-Erfolg geglückt.

Gestärkt aus der Baisse

Doch eigentlich überwog beim Team Langenthal trotzdem das Positive. Die Viertelfinalqualifikation hatte man sich zum Ziel gesetzt. Dass diese erreicht wurde, kann als Erfolg gewertet werden. Denn in dieser Saison ist es den Langenthalerinnen nicht immer geglückt, bei den Turnieren in die K.-o.-Phase vorzustossen. Vorab zu Saisonbeginn passte noch nicht alles zusammen. «Wir haben uns schon ein bisschen mehr erhofft», sagte Skip Binia Feltscher. «Aber es kann uns stark machen, wenn wir durch Zeiten durch müssen, in denen es weniger gut läuft.»

Das Team bestreitet erst die zweite Saison in dieser Zusammensetzung, und nach dem harzigen Saisonstart deutete es im Dezember sein Potenzial mit zwei dritten Plätzen am Qinghai Elite in China und im Schweizer Cup an. «Wir sind noch nicht ganz so weit wie die Spitzenteams, aber je nach dem fehlt nicht viel», sagte Feltscher.

Die zweifache Weltmeisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Turin verfügt über viel Erfahrung, und obwohl sie mit einem Augenzwinkern sagt, dass sie ihren Mitspielerinnen eigentlich nichts mehr beibringen könne, meint Berset, dass Feltscher gerade aufgrund ihres grossen Erfahrungsschatzes sehr wichtig sei, weil sie auf dem Eis schon so viele Situationen erlebt habe.

Revanche in Glasgow

Doch wohin führt der Weg der Langenthalerinnen? 2022 finden in Peking zwar Olympische Winterspiele statt, aber dass die Schweiz in der chinesischen Metropole vom Team Langenthal vertreten werden wird, scheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich.

Das Qualifikationsprozedere ist komplex, es fliessen sowohl die Resultate an Welt- und Europameisterschaften sowie den Grand Slams in die Selektion mit ein, und da haben sowohl das Team vom CC Oberwallis um Elena Stern, das sich am Damen-Cup nach einer Niederlage gegen Langenthal in der Qualifikation bis zum Turniersieg spielte, als auch die amtierende Weltmeister-Equipe des CC Aarau um Silvana Tirinzoni die Nase vorn. «Wahrscheinlich könnte ein Team jetzt die besten zwei Saisons überhaupt spielen, und es würde trotzdem nicht reichen, das Team Tirinzoni noch einzuholen», meint Feltscher.