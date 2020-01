Berner glänzt am Australian Open

Dominic Stricker überzeugt am ersten Junioren-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Er steht im Einzel unter den Top 8 und im Doppel an der Seite seines Landsmanns Jerome Kym im Halbfinal.

6:2, 6:2 siegte der Berner in der Nacht auf Mittwoch gegen den Chinesen Yu Zhang. Der 17-jährige Grosshöchstettener qualifizierte sich damit für den Viertelfinal, ohne im bisherigen Turnierverlauf einen Satz abgegeben zu haben. In der Nacht auf Donnerstag spielt er gegen den an Nummer 1 gesetzten Franzosen Harold Mayot um den Einzug in die Vorschlussrunde.