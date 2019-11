Bronze für Gasser

Letztlich setzte sich der Luzerner auch in der Gesamtwertung durch und feierte insgesamt seinen vierten Titel. Stalder hatte 0,30 Punkte mehr auf dem Konto als der zehn Jahre ältere Gasser. «Das Turnniveau war sehr hoch», meinte der Sieger. Zur Silbermedaille fehlten Gasser, der 2018 in Biasca Rang 6 erreicht hatte, bloss 0,05 Zähler. Den zweiten Platz erkämpfte sich Stéphane Détraz (Morges).

Neben Gasser belegte mit Patrick Mumenthaler (Thun-Strättligen) ein weiterer Berner einen Top-10-Platz. Der Oberländer wurde Neunter und vergab eine bessere Klassierung am Barren. David Haddenbruch (Belp) erreichte den 18. Platz. Der Lysser Patrick Aegerter (23.), letztes Jahr noch Meister in der K6-Kategorie, verpasste die Top 20. Dieses Jahr blieben die Berner in der K6-Klasse ohne Medaillenchancen, dafür jubelten sie in der Nachwuchskategorie K5: Der 17-jährige Christian Wirth (Lyss) gewann Gold.

In der Herrenklasse gewann der Solothurner Philipp Jehle mit sechs Zehnteln Vorsprung vor dem 44-jährigen Seeländer Urgestein und Titelverteidiger Olivier Bur (TV Orpund).

Keine Teammedaille

In der Mannschaftswertung blieb Bern nach Silber im Vorjahr diesmal ohne Medaille. Als Vierte verpasste das Team einen Podestplatz um 1,15 Punkte. Zum ersten Mal ging der Titel in die Romandie. Die Waadtländer nutzten den Heimvorteil zur Freude des Publikums aus und gewannen vor Titelverteidiger Luzern.