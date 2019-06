Chiariello eine Klasse für sich

Chiariello hat seit Januar 2017 alle absolvierten Wettkämpfe in der Schweiz mit dem ersten Rang belegt. Mit ihren Übungen überzeugt die Sportlerin der RG TV Länggasse nicht nur das Kampfgericht, sondern auch das Pu­blikum, national wie international. Vor einer Woche gewann die Bernerin an den Schweizer Meisterschaften den Mehrkampf mit 11,250 Zählern Vorsprung auf die Zweitplatzierte Chiara Dotzauer.

An der Berner Kantonalmeisterschaft setzte sich in der Kategorie Seniorinnen P6 die ehemalige Nationalkaderturnerin Rahel Steinger vom RG Langenthal gegen Enea Häusler vom RG TV Thun durch. In der regionalen Kategorie P6 gewann Laura Braun aus Ittigen knapp vor Jessica Müller aus Thun und Inaya Izzo aus Biel.

«Die Rhythmische Gymnastik wird leider in der Schweiz – anders als in Osteuropa – als Randsportart betrachtet. Dies ist sehr schade, denn in kaum einer anderen Sportart werden Eleganz, Präzision, Beweglichkeit und Koordination derart kunstvoll kombiniert», hielt Kim Anderegg, Präsidentin des Gastgebervereins Gym Biel-Bienne, fest.