Chiariello überzeugt international

Die Bernerin Livia Maria Chiariello (14) sorgt auch beim FIG-Turnier «Happy Cup» in Gent (BEL) für Furore und sichert sich die zweite Medaille auf internationalem Parkett. In einem starken Teilnehmerfeld mit zahlreichen WM-Teilnehmerinnen zeigte sie in den Disziplinen Band und Keulen hervorragende Leistungen und qualifizierte sich für die Finals.