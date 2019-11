«Chifle» für den Erfolg

Doch sie werden nicht erkannt. Das ist das Los von Randsportlern. Wobei Perret und Rios betonen, dass sie damit ganz gut leben können. «Ich muss nicht in der Öffentlichkeit stehen», sagt sie, derweil er ergänzt: «Und wenn, dann nur im Zusammenhang mit Sport.»

Knapp zwei Jahre ist es nun her, da waren der Glarner und die Seeländerin in aller Munde. An den Olympischen Spielen in Pyeongchang holte das Duo in der erstmals ausgetragenen Disziplin Mixed-Doppel-Curling die Silbermedaille. Das allerdings war nicht der Grund für ihre Popularität im Februar 2018. Perret und Rios zankten sich gewissermassen in die Herzen der Schweizer Sportfans.

Auf dem Eis kritisierten sie einander zuweilen heftig und mit träfen Sprüchen – doch sie hatten damit Erfolg. Und weil die Curler mit einem Mikrofon verbunden sind, konnten die TV-Zuschauer ungefiltert mithören. Es ging nicht lange, da wurden Perret und Rios mit dem Ehepaar Chifler aus der ehemaligen TV-Serie «Traumpaar» verglichen.

Eine einmalige Sache

Befanden sich die beiden während Olympia noch in einer Art Filterblase, wurde Rios – der früher als Perret zurückkehrte – in der Schweiz rasch bewusst, was sie ausgelöst hatten. Beinahe täglich sei er angesprochen oder, etwas seltener, um ein Selfie gebeten worden. Das Interesse, ja der Hype um die «Chiflers», er liess allerdings bald einmal nach.

Sie hatten bereits vor ihrer Abreise an die Olympischen Spiele geahnt, dass sie etwas auslösen würden, sagt Perret. «Wir waren darauf vorbereitet.» Denn für seinen rauen Umgangston war das Duo in der Curlingszene längst bekannt, wenn nicht berüchtigt gewesen. «Rios, wir müssen uns zusammennehmen», hatte Perret ihrem Partner vor ihrem grössten Auftritt noch gesagt.