Der Junge dient als Vorbild

Der einsetzende Hagel ist nicht das Schlimmste, was Aldin Crnovrsanin am Sonntag beim Spiel der 2. Liga zwischen Bosporus und Rothorn Brienz über sich ergehen lassen muss. Der 17-Jährige wurde gleich zweimal aus nächster Nähe von den Oberländern «bombardiert». Später sagt der Goalie nicht nur wegen dieser Treffer in den Unterleib: «Die Schüsse in dieser Liga sind härter als diejenigen im U-18-Team von YB.»