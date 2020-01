Der Topskorer, der wenig spielt

Viel gespielt hat der Regisseur nämlich nicht. Er war nach starkem erstem Jahr exzellent in die Saison gestartet, führte nach 9 Toren gegen Schaffhausen und 8 Treffern gegen Winterthur das ligaweite Ranking an. In der Folge glänzte er nur noch punktuell – von der Siebenmeterlinie, gewiss, das stets, und etwa im Cupachtelfinal gegen Baden, als er insgesamt elfmal erfolgreich war. Erstaunlich oft sass der Aufsteiger der letzten Saison auf der Bank.

Einer der Gründe hierfür sind zumindest indirekt Hüftprobleme, mit denen sich das Eigengewächs seit geraumer Zeit herumschlägt. Die Beschwerden nahmen zuletzt zu. Sie hindern ihn daran, im Training jederzeit ans Limit zu gehen und sich so aufzudrängen. Schmerzmittel nehmen, tagtäglich – das will er nicht, zumal die Wirkung auf Dauer nachliesse.

Die Hüftprobleme dürften den Kaufmann belasten, solange er Spitzensport betreibt. Das jedenfalls sagen die Ärzte. Wyttenbach aber will weitermachen, «und zwar gerne noch ein paar Saisons», wie er festhält. Handball bereite ihm unverändert eine Menge Spass.

25-jährig wird der Aufbauer am morgigen Mittwoch. Er ist trotz Champions-League-Teilnahme, Cupsieg und zig Einsätzen in der Juniorennationalmannschaft nicht so routiniert, wie es das nicht mehr ganz so junge Alter vermuten liesse. Vorübergehend war der Oberländer zurückgetreten. Mitte der vorletzten Saison erklärte er sich bereit, Steffisburg zu unterstützen, das aus der Nationalliga B zu fallen drohte.

Wyttenbach fand da wieder Gefallen an der Sportart, der er jahrelang mit Leidenschaft nachgegangen war. Als die Saison zu Ende war, klopfte er bei Wacker an und fand Aufnahme in der 1. Mannschaft – etwas, das vor der Auszeit nie richtig geklappt hatte.