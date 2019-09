«Der Wert der Liga wird unterschätzt»

Christoph Schenk (Thun): Ich glaube, sie ist im Moment ein Auffangbecken, entwickelt sich aber immer mehr zu einer Ausbildungsliga. Deren Wert wird derzeit noch unterschätzt. Wenn ein 18-jähriger Spieler in einem U-20-Elit-Team – so heissen die früheren Elite-A-Junioren – den Sprung in eine NLA-Mannschaft nicht geschafft hat, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass er diesen noch realisieren wird. Wenn er allerdings in die MSL wechselt statt in der U-20-Elit bleibt, bin ich überzeugt, dass seine Chancen für den Sprung in eine höhere Liga steigen.

Stefan Gerber (Wiki): Da stimme ich zu. Die Intensität, die Professionalität im Umfeld ist höher als früher in der 1. Liga.

Serge Meyer (Lyss): Das Niveau ist wirklich top. Für einen jungen Spieler ist es viel besser, er kommt in diese Liga und übernimmt Verantwortung, als dass er einem Team aus der Swiss League angehört und kaum Eiszeit erhält. Ich denke, die Tendenz in der MSL geht zu einer U-23- oder U-25-Liga, natürlich mit wichtigen Routiniers im Team. Für einen Jungen ist diese Liga Gold wert. Sie mindert die Gefahr, dass einer, der den Sprung zum Profi nicht geschafft hat, in die 1. Liga geht und dort bald aufhört.

Beutler: Vielleicht sollten wir sogar so weit gehen, dass das letzte Jahr als Junior das erste Jahr in der MSL sein sollte.

Meyer: In Lyss arbeiten wir stark mit Biel zusammen. Da gibt es Überlegungen, dass ein Junior sowohl in der NLA als auch in der MSL spielt.

Schenk: Solche Beispiele gab es schon. Servette parkierte etwa Spieler bei Sierre. Das meine ich, wenn ich sage, dass den Wert der Liga noch nicht alle erkannt haben. Das betrifft sowohl Clubs wie auch viele Spieler.

Meyer: Viele gehen noch immer lieber zu einem Swiss-League-Verein, obwohl sie dort kaum spielen.

Wie gross ist denn der Sprung von der MSL in die Swiss League?

Gerber: Der Unterschied liegt nicht im läuferischen oder physischen Bereich. Einzig die Intensität und Qualität ist höher, weil die Spieler dort mehr trainieren. Und in der Swiss League gibt es Ausländer, die häufig den Unterschied ausmachen. Natürlich muss ein solches Team auch über vier Linien ausgeglichener besetzt sein als bei uns.

Ist die Belastung in der MSL nicht zu gross? Die Partien finden auch an Wochentagen statt. Die Rückkehr aus Graubünden oder dem Wallis wird spät. Trotzdem ruft am nächsten Morgen schon wieder die Arbeit.

Beutler: Natürlich ist die Erholung wichtig. Mehr als vier Abende pro Woche, je zwei Trainings und Partien, muten wir den Spielern nicht zu.

Schenk: Wir in Thun haben sogar fünf Termine – drei Trainings, zwei Partien. Ich stelle fest, dass viele Spieler gute Arbeitsstellen haben, an Matchtagen früher gehen oder am nächsten Tag später kommen dürfen. Natürlich ist der Aufwand gross, aber die Spieler scheuen diesen nicht, sie kommen gerne, denn für sie ist Eishockey mehr als ein Hobby. Und die langen Reisen sind nicht verlorene Zeit, sondern dienen der Teambildung.