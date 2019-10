Die Berner rocken

In Cergy, einem Vorort von Paris, wird die Nationalequipe im Rahmen der Hauptrunde zur WM-Qualifikation versuchen, den Titelkämpfen 2020 in Litauen einen Schritt näher zu kommen. In einer Gruppe mit Serbien, Frankreich und Belgien muss einer der ersten beiden Plätze erreicht werden, um die nächste Qualifikationsstufe zu erreichen. Fast die Hälfte des Kaders besteht aus Bernern.

Das Aushängeschild

Vier Spieler stellt dabei Minerva. Viermal (2012, 2013, 2017, 2019) gelangten die Berner zu Meisterehren, sie sind auch in dieser Saison das Team à battre. Im August verpasste Minerva gegen Profiteams aus Rumänien und Griechenland nur knapp die Zwischenrunde zur Champions League, was viel über die Stärken des Clubs aussagt. «Es ist beeindruckend, wie professionell Minerva arbeitet», sagt Truog von Konkurrent Uetendorf. Minervas Verantwortliche orientieren sich an den Profiligen.

Sie beschäftigen mit dem Portugiesen Pedro Santos einen Fachmann als Coach, der einst Sporting Lissabon, den aktuellen Titelhalter der Champions League, trainierte. Minerva absolviert mehr als 100 Trainings pro Saison, die Spieler konzentrieren sich nur auf Futsal. Auch an der Basis wird viel getan. Minerva unterhält eine Futsal-School und arbeitet im Jugendbereich mit YB zusammen.

Talentierte All-Star-Equipe

Diametral anders als Minerva funktioniert der FC Uetendorf. «Ich weiss jeweils am Samstag noch nicht, welche Spieler am Sonntag auflaufen», sagt Coach Truog schmunzelnd. Uetendorf ist eine Art All-Star-Equipe des Regionalfussballs mit Spielern von Breitenrain, Muri-Gümligen, Prishtina oder Rothorn. Trainiert wird nicht, weil die Akteure unter der Woche in ihren Clubs dem Ball nachjagen. Die Akteure verfügen aber über so viel Spielwitz und Qualität, dass sie aktuell trotzdem an der Spitze mitmischen.

«Im taktischen Bereich und bei Standards haben wir wegen der fehlenden Trainings ­Defizite», erklärt Truog und ergänzt: «Die Spieler machen viel mit ihrem Talent weg.» Bei ­Uetendorf stehe der Spass im Vordergrund. «Die Spieler sind befreundet, sie sind bei Uetendorf, weil sie es cool finden», sagt ­Truog, der seine Schützlinge nach jedem Spiel in den McDonald’s zum Essen einlädt.