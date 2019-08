Die Beste der Welt

Ihr Erfolg – er ist keine Sensation, obwohl sie erst auf dieses Jahr hin in diese Segelklasse gewechselt ist. Von Allmen gilt als grosses Talent, belegte jüngst Rang 4 an der EM. Eine Menge investiert sie unter anderem in ihre Fitness; die gute Verfassung habe ihr in Nordamerika denn auch geholfen, meint sie. Der Teenager träumt davon, an Olympischen Spielen teilzunehmen – so wie dies ihre Vorbilder Linda Fahrni und Maja Siegenthaler vor drei Jahren in Brasilien getan haben.

Die Berner Oberländerinnen, gleichfalls aus Spiez, bestritten letzte Woche im japanischen Enoshima den Testevent, der die in der hoch angesehenen Sparte 470 engagierten Segler auf die Spiele im nächsten Jahr vorbereiten soll. Rang 10 resultierte bei aussergewöhnlich hoher Luftfeuchtigkeit für die Schweizerinnen, welche sich in extremis für das Medal Race qualifiziert hatten. Siegenthaler zeigte sich glücklich über das Abschneiden, sie sprach von einer Steigerung nach harzigem Start, «die Auftritte waren klar besser als jene zuletzt an der WM».