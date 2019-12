Die Betteltour ist zu Ende

Er erwähnt unter anderen den Kanadier Nicholas Latifi, der nun ein Cockpit bei Williams erhält. «Während es mit diesen Fahrern aufwärtsging, stand ich am Ende einer Saison immer ohne etwas da.» Der Grund war das Geld. Niederhauser musste jeden Winter sammeln, um sich die nächste Saison finanzieren zu können. Genug Mittel von Sponsoren und Gönnern fand er nie.

«Ohne die Unterstützung meiner Eltern wäre meine Karriere längst vorbei.» Ausgerechnet, wie viel Geld er in seiner bisherigen Karriere ausgegeben hat, um sich irgendwo ein Cockpit zu finanzieren, hat er nie. «Aber ich könnte damit ein gutes Leben führen.»

20 Rennwochenenden

In seiner Freizeit arbeitet Nieder­hauser im elterlichen Betrieb, dem Sand- und Kieswerk in Kirchdorf. Zusätzlich zu den administrativen Aufgaben hat er im Sommer die Lastwagenprüfung absolviert und ist bei Bedarf eingesprungen. Das Geschäft liegt ihm weiterhin am Herzen, eine spätere Übernahme schliesst er nicht aus. Aber der Zeithorizont hat sich verschoben.

Jetzt ist Niederhauser einer von zehn GT-Werksfahrern bei Audi Sport. Das bedeutet, der deutsche Hersteller kann ihn überall einsetzen, auch bei den prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Daytona (USA), Bathurst (AUS), Nürburgring oder Spa. Gerne möchte er mit Van der Linde nochmals das GT Masters bestreiten, um als erstes Team den Titel zu verteidigen.

«Ich werde nächstes Jahr rund 20 Rennwochenenden haben, überall auf der Welt», erzählt Niederhauser. Was er verdient, darf er nicht sagen. Nach Marcel Fässler und Nico Müller ist er der nächste Schweizer Werksfahrer bei Audi. Einen solchen Status haben in der Schweiz nur noch Neel Jani (Porsche) und Sébastien Buemi (Renault).

Zum ersten Mal muss Niederhauser deshalb in diesem Winter nicht mehr von Tür zu Tür auf Betteltour. Der passionierte Kletterer kann sich auf die Saisonvorbereitung konzentrieren, schliesslich muss er im Rennauto weiterhin schnell sein, denn auch wenn Niederhauser lange auf seinen Aufstieg warten musste, weiss er: Im Motorsport kann sich die Situation schnell ändern.