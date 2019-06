Die Spannung bleibt

Muri-Gümligen und Spiez treffen sich zum ultimativen Showdown

In der 2. Liga regional (Gruppe 1) fallen sämtliche Entscheidungen erst am letzten Spieltag. Dabei wird es am kommenden Samstag (16 Uhr) in Gümligen auf dem frisch sanierten Sportplatz Füllerich zum ultimativen Showdown um den direkten Aufstieg kommen.

Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein: Muri-Gümligen liegt als Tabellenzweiter vor dem finalen Spiel nur drei Punkte hinter dem Leader Spiez. Und weil die Berner Vorstädter deutlich weniger Strafpunkte aufweisen als die Oberländer, würde Muri-Gümligen bei einem Sieg sicher in die 2. Liga interregional promovieren.

Bereits zum Abschluss der Vorrunde hatten die beiden spielstarken Dominatoren der Liga die Klingen gekreuzt. Damals setzte sich Muri-Gümligen in Spiez souverän 2:0 durch.

Auch der Abstiegskampf hat es in sich. Der FC Bosporus hievte sich am letzten Wochenende dank einem 3:1-Auswärtserfolg gegen Ostermundigen auf Kosten des FC Dürrenast (1:3-Niederlage bei Breitenrain II) über den Strich und hat das Schicksal über den Nichtabstieg nun in den eigenen Füssen.

Die Thuner, die nun einen Punkt hinter dem Berner Migrantenteam liegen, müssen hingegen am letzten Spieltag auf Schützenhilfe des bereits abgestiegenen FC Interlaken hoffen, der auswärts gegen Bosporus spielen wird.

In der Gruppe 2 der 2. Liga regional geht es an der Spitze der Tabelle ebenfalls spannend zu und her. Der FC Kirchberg liegt vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt vor dem Zweiten FC Courgenay.

Gewinnen die Emmentaler ihr letztes Saisonspiel am kommenden Samstag, werden sie auf jeden Fall in die 2. Liga interregional aufsteigen. Allerdings hat es die letzte Aufgabe für die Kirchberger durchaus in sich.

Die Equipe von Coach Niklaus Aebi wird auswärts beim starken Drittplatzierten Besa Biel anzutreten haben. In der Vorrunde kam Kirchberg zu Hause erst dank zwei späten Toren zu einem 2:2-Remis gegen die Seeländer.