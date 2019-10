SCB: Disziplinierter als in der Meisterschaft

Der SC Bern kann heute mit einem Sieg nach 60 Minuten in Grenoble (Spielbeginn 19.30 Uhr) die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions Hockey League sicherstellen. Sollte Kärpät Oulu gegen Skelleftea keinen Punkt holen, würde dem SCB sogar eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen zum Weiterkommen reichen. Weil die Partie in Oulu bereits um 18 Uhr beginnt, wissen die Berner zu Beginn des Mitteldrittels Bescheid. Doch selbst dann wäre es nicht ratsam, ein Remis nach 60 Minuten anzustreben, zumal der SCB in der Meisterschaft zuletzt immer wieder spät Tore erhielt.