Er stellt sich im Kopf die Würfe vor

Mit einem Schlag kam Simon Wieland in der nationalen Elite an, derzeit ist er auch bei den Aktiven der beste Schweizer Speerwerfer. Er wurde für die Team-EM aufgeboten und darf am 29. August bei «Weltklasse Zürich» antreten. «Für solche Sachen habe ich gearbeitet», sagt der Berner. Das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person nimmt zu. «Damit habe ich kein Problem», sagt der ruhig und fokussiert wirkende Werfer, der sich im letzten Jahr seiner gymnasialen Ausbildung mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht befindet. Und auch seine spezielle Art, die Trainings zu gestalten, wird er beibehalten.

Bruder war oft verletzt

Simon Wieland hat die Lehren aus den Verletzungsproblemen gezogen, mit denen sich sein sechs Jahre älterer Bruder Lukas herumgeschlagen hat. Dieser war ebenfalls einer von Europas Besten in seinem Jahrgang, musste jedoch mehrere Saisons auslassen. Lukas Wieland ist mittlerweile 25 und wieder fit, mit 74,13 m ist er derzeit der zweitbeste Schweizer und der grösste Konkurrent seines Bruders an der nationalen Meisterschaft am kommenden Wochenende in Basel.

Die beiden arbeiten eng zusammen; Lukas schreibt die Trainingspläne für die gemeinsamen Einheiten. Diese beinhalten viel Sprungkrafttraining und Würfe mit dem Medizinball, selten wird der Speer zur Hand genommen. «In der Regel werfe ich einmal pro Woche», sagt Simon Wieland. Auch in den Wettkampfstadien ist er selten anzutreffen. Bis jetzt trat er in der Sommersaison 2019 dreimal an, es folgen die SM und «Weltklasse Zürich». Es kann sein, dass es bei diesen fünf Starts bleibt. Der 18-Jährige weiss noch nicht, ob er eine Woche später noch an der Nachwuchs-SM antritt.

Viel Videostudium

Wieland schaut oft Videos von diversen Speerwerfern, merkt sich die Bewegungsabläufe. «Wenn ich dann selbst werfe, ist im Kopf abgespeichert, wie ein Versuch aussehen muss», sagt er. Eine Trainingsmethode, die bei vielen anderen Athleten nicht funktionieren würde. Diese brauchen viele Würfe auch im Training, um erfolgreich sein zu können. Mit dem grösseren Risiko, sich mit Verschleisserscheinungen an der Schulter oder am Ellbogen herumschlagen zu müssen. «Ich habe keine technischen Nachteile gegenüber der Konkurrenz», sagt Wieland. Seine Stärke, im Kopf sich Würfe vorstellen zu können, wird zum grossen Plus, was die körperliche Verfassung betrifft.

Im Sommer 2020 wird er das Gymnasium abschliessen, er hofft sich für die EM in Paris zu qualifizieren. Es wäre sein erster Grossanlass bei den Aktiven, Olympia dürfte erst 2024 ein Thema werden. Im Winter 2020/21 will Wieland die Sportler-RS absolvieren. «So könnte ich einige Monate professionell trainieren», sagt er und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Es könnte eine weitere wichtige Etappe sein, um sich Richtung internationale Elite zu bewegen.