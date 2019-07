Erst kein Team, dann Aufsteiger

Doch obwohl Lenting und Egger in der Aufstiegsrunde sportlich nichts Zählbares zum Erfolg beitragen konnten, haben die beiden doch entscheidenden Anteil daran, dass in der nächsten Saison erstmals seit vielen Jahren wieder ein Frauenteam des TC Dählhölzli höher als auf NLC-Stufe Interclub spielen wird – und das nicht nur aufgrund ihrer Leistungen in den vorangehenden Runden.

«Wir hätten das überhaupt nicht erwartet», sagt Egger und erzählt, dass lange Zeit unsicher schien, ob in diesem Jahr eine Frauenequipe in der NLC gemeldet werden könne. Erst als Egger und Lenting in Hechenberger und Kraljevic zwei Teamkolleginnen gefunden hatten, meldeten sie sich für die Meisterschaft an und sorgten nun, ein paar Monate später, für den überraschenden Aufstiegscoup.

Stolz beim Präsidenten

Auch Peter Heller freut sich darüber. Der Präsident von Bern Tennis sagt, dass in den letzten Jahren viel investiert worden sei und dass nun in der nächsten Saison erstmals seit langem wieder ein Team aus dem Kanton Bern auf zweithöchster nationaler Stufe aktiv sein wird. Ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeit auszahle. «Ich bin stolz, dass der Kanton Bern nun wieder in der NLB vertreten ist.»

Dählhölzli hat nun bis im Dezember Zeit, zu entscheiden, ob es die Promotion in Angriff nehmen will, aber für Egger und Lenting ist bereits am Sonntag klar, dass sie das Abenteuer wagen wollen, zumal sie, im Gegensatz zu ihren beiden Teamkolleginnen, noch nie auf diesem Niveau gespielt haben. Wahrscheinlich, sagt Präsident Luc Estermann, werde man sich noch mit einer Spielerin verstärken, wobei Egger zu bedenken gibt, dass bei der Wahl dieser Spielerin menschliche Kriterien stärker gewichtet würden als sportliche.

Während bei Dählhölzli Bern also die lose Kaderplanung für die neue Saison bereits ein paar Minuten nach dem letzten Ballwechsel beginnt, muss der TC Thun einen neuen Anlauf in der Nationalliga C nehmen, was aber gemäss BO-Tennis-Präsident Roger Ammann «kein Weltuntergang» ist.