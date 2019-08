Fischen im Sand

Seit dieser Saison gehört Blum als einer von fünf Spielern dem Schweizer Nachwuchskader an. Zweimal pro Woche begibt er sich ins aargauische Aarburg, um unter der Leitung von Nachwuchs-Nationalcoach Denis Milanez zu trainieren. Dazu kommen die Einheiten mit seinem Teampartner Piero Müller. Und weil dieser aus Muttenz kommt, reist Blum auch häufig nach Basel. Freizeit bleibt wenig. «Früher zählten Surfen und Mountainbiken zu meinen Hobbys, aber jetzt bin ich ausgelastet», erzählt die Nachwuchshoffnung. Ferien gönnt er sich nur im Herbst. «Aber dann rühre ich jeweils zwei, drei Wochen keinen Ball an.»

Wertvollster Spieler

Müller/Blum absolvieren die zweite gemeinsame Saison. Die Zusammenarbeit hat sich erfolgreich angelassen. Vor einem Jahr ist das Duo mit Jahrgang 1999 Schweizer Meister in der U-21-Kategorie geworden. Blum wurde zudem als MVP, als wertvollster Spieler der Saison, ausgezeichnet. Diese Ehre war ihm bereits als U-17-Spieler zuteilgeworden. Damals war er noch mit dem vormaligen Passeur von Uni Bern, Didier Ryter, unterwegs, und vor allem sorgte er als Blockspieler für die Punkte. In der neuen Zusammensetzung steht nun der mit 191 Zentimeter um5 Zentimeter grössere Müller am Netz, Blum wurde zum Defensivakteur umfunktioniert. «Mir gefällt die Rolle als Verteidiger. Es ist ein cooles Gefühl, wenn man einen Ball fischen kann.»

Das Team ist auch dieses Jahr gut unterwegs. An nationalen Turnieren der zweit- und der dritthöchsten Stufe resultierten vier Podestplätze. Nun versuchen sich die beiden ab Freitag erstmals auf der Coop-Beachtour, die zur nationalen A1-Kategorie zählt. Blöderweise finden gleichzeitig in Baden die Nachwuchsmeisterschaften statt. «Wir verzichten auf die Titelverteidigung. Uns ist es wichtiger, erste Erfahrungen auf der Coop-Beachtour zu sammeln», sagt Blum. In Rorschach trifft das Duo in der1. Runde auf die Siegesanwärter Jonas Kissling/Michiel Zandbergen. Die Hürden auf dem Weg nach oben dürften damit hoch bleiben – nicht nur weil Zandbergen 202 Zentimeter misst.

Entmutigen lässt sich der Berner deswegen nicht. «Dafür liebe ich meinen Sport zu sehr.» Die Passion lebt ihm seine Mutter, die bei Oberdiessbach spielt, vor. «Sie hat mich immer mitgenommen.» Schon als Drittklässler hat er sich deshalb für den Schulsport angemeldet. Noch heute spielt er im Winter in der Halle für das NLB-Team Oberdiessbach. «Doch die Priorität gehört ganz klar dem Beachvolleyball.»

Ziel ist die World Tour

Hier sind seine Ambitionen stetig gestiegen. Nach der Premiere diese Woche auf der höchsten nationalen Stufe soll bald die Feuertaufe auf der World Tour folgen. Müller/Blum haben sich für die Turniere in Oslo und Montpellier angemeldet. «Weil uns jedoch die Punkte fehlen, wird es schwierig, dass wir dort antreten dürfen.» Deshalb ziehen die beiden nächste Saison Abstecher an weniger gut besetzte Turniere in China oder im Oman in Betracht. Das ist indes mit Kosten verbunden. «Wir benötigen Partnerschaften. Dossiers haben wir verschickt, aber der Rücklauf ist nicht gross», gesteht Blum. Spätestens als Profi soll sich das ändern. «Ich bin auf einem guten Weg dahin», bleibt er zuversichtlich. In zwei, drei Jahren soll es so weit sein.