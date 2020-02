Futsal: Die Essenz des Fussballs

Was haben Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar mit den einstigen Ausnahmekönnern Pelé, Ronaldinho und Xavi gemeinsam? All diese Lichtgestalten des Fussballs spielten als Kinder Futsal. Ist das ein Zufall? Wohl kaum. Dribbelnd auf engstem Raum 1:1-Situationen auflösen. In Bedrängnis mit präzisen Doppelpässen operieren und nach einem Ballverlust schnell umschalten: Das rasante Spiel in der Halle fördert perfekt jene Fähigkeiten, die auch im modernen Fussball Erfolg versprechen.