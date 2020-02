Gold für Sclabas, Maonzambi und Noti

An der Hallen-SM in St. Gallen hat Delia Sclabas (Gerbersport) zwei Medaillen gewonnen. Über 1500 m setzte sich in 4:24,32 mit über 10 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz durch. Zuvor war sie bereits über 800 m angetreten und lief dort gegen die Schweizer Rekordhalterin Selina Büchel und gegen Lore Hoffmann, die zuvor ebenfalls in die Top 10 der europäischen Saisonbestenliste gelaufen waren. Büchel holte den Meistertitel, Sclabas lief vor Hoffmann als Zweite ins Ziel.