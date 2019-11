FC Langenthal: gut, aber chancenlos

Davon zeigten sich die höher klassierten Platzherren beeindruckt. Nach dreizehn Minuten konnten sich die Gastgeber bei Torhüter Olivier Joos bedanken, als dieser einen von Shpetim Arifi abgefeuerten Schuss mit einer sicheren Faustabwehr aus der Gefahrenzone befreite.

Nur drei Zeigerumdrehungen später scheiterte Oliver Jonjic am Wohlener Keeper. Danach glich sich die Partie aus. Gleich mit dem ersten sehenswerten Angriff schlug es hinter Henrique Santos de Carvalho – dieser ersetzte den abwesenden Stammgoalie Sascha Studer – ein.

Davide Giampa liess dem Langenthaler Keeper keine Chance. Praktisch im Gegenzug scheiterte Gregory Gemperle. Der Match wurde stetig besser. Gemperle vergab eine weitere Chance. Der Langenthaler Goalie hatte in der 56. Minute gegen den Kopfball von Verteidiger Künzli das Nachsehen.

Fünf Minuten später fiel durch den Treffer zum 3:0 von Doda die Entscheidung. Es waren danach wieder die Langenthaler, welche mit aller Macht versuchten, einen Treffer zu erzielen. Der eingewechselte Jakob Johannsmeier fand in Goalie Joos in der 90. Minute seinen Meister. Vor der Winterpause folgt am Donnerstagabend noch das Derby gegen Solothurn.