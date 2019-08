Gut für den Verein, schlecht für Bern

Zwei Saisons hat der VBC Uni Bern in der NLA verbracht. Es war eine Zeit mit mehr Niederlagen als Siegen und mehr Enttäuschungen, als manchem lieb war. In der ersten Spielzeit bezahlte die Mannschaft Lehrgeld, konnte aber ohne Druck spielen, weil kein Team absteigen musste. In der zweiten Saison starteten die Berner vielversprechend – und doch harzte es immer noch heftig, weil das Kader schmal war und die Spieler an Inkonstanz litten.