Hoffen auf die alten Muster am Musterplatz

Der TVS mag in der Handballhochburg Thun lediglich die Nummer 3 sein. Wichtig ist er dennoch. Vorab für Wacker, den Partnerclub, mit dem er etwa auf Juniorenebene eine bewährte Zusammenarbeit pflegt. So manch Spitzenakteur durfte sich in der Steffisburger Sportanlage Musterplatz herantasten, ehe er in der Lachenhalle durchstartete. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür: Lenny Rubin.

Der Deutschland-Profi bildete 2014/2015 mit dem heutigen Wacker-Topskorer Ivan Wyttenbach ein sehr wirkungsvolles Duo im Aufbau; mit Stefan Huwyler, Viktor Glatthard, Sven Krainer und Thomas Lanz bestritten in derselben Saison weitere Kräfte Nationalliga-B-Partien, welche später beim anderen Thuner Männerverein auf grosser Bühne auftrumpften.

Dessen Coach Martin Rubin sagt auch vor diesem Hintergrund: «Ein Abstieg wäre schlecht.» Er weist darauf hin, dass die Steffisburger immer wieder aushelfen würden, wenn Not an Mann sei – was in der jüngeren Vergangenheit oft der Fall war. «Wir sind ihnen zu grossem Dank verpflichtet», hält Rubin fest. Und er kündigt an, sich zu revanchieren, sobald es die Situation zulasse.

Profitieren wird der TVS mutmasslich vom Zuzug, den Wacker kürzlich tätigte. Den Thunern gelang mit der Verpflichtung von Talent Noah Haas ein Coup, zumal der Shooter, welcher bereits für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist, ausgerechnet Erzrivale Schaffhausen gehört hatte. Er wird die Lage beim Cupsieger entschärfen: ein fitter Spieler mehr. Und er ist fortan auch für Steffisburg spielberechtigt.

Schlecht startete der Nationalliga-B-Club schon in den beiden Saisons davor. Er reagierte jeweils erfolgreich und nicht zuletzt dank der Reaktivierung verdienter Spieler. Derlei Massnahmen bleiben diesmal zumindest vorerst aus. Stähli sagt, er sei grundsätzlich überzeugt vom Kader. Die Akteure hätten im Frühling bewiesen, wozu sie fähig seien. Das Mitglied der Geschäftsleitung ortet kein generelles Problem, etwa im taktischen Bereich. Vielmehr hat sich das Team nach seiner Einschätzung durch individuelle Fehler um Punkte gebracht.

Stähli hinterlässt einen sehr kompetenten Eindruck. Und: Er wirkt ruhig, nicht hektisch. Letzteres hat vielleicht damit zu tun, dass Steffisburg vergleichsweise einfache Partien bevorstehen – Partien, in denen das mit jungen Akteuren gespickte Team Chancen hat zu punkten. In einer Woche startet es mit einem Heimspiel gegen Biel in das zweite Saisonviertel, bevor mit Chenois eine Mannschaft gastieren wird, die zum jetzigen Zeitpunkt gleichfalls keine Zähler auf dem Konto stehen hat.

Die beiden Partien: Sie könnten den Auftakt darstellen zu einer neuerlichen Aufholjagd.