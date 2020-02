Huttwil setzt sich vom Tabellenende ab

Der Goalie war der Beste

Überhaupt hatte Thun ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. Huttwil konnte sich aber auf Torhüter Maxime Baud verlassen. Der Franzose glänzte mit einer Fanquote von 97 Prozent und darf getrost als Matchwinner bezeichnet werden. Solidarisch zeigte sich die Equipe zudem im Unterzahlspiel. Bei acht kleinen Strafen, inklusive der anderthalbminütigen doppelten Unterzahl, liess Huttwil kein Tor zu. Mit dem dritten Sieg in Serie beträgt die Reserve auf den Tabellenletzten sechs Punkte.

Trainer Daniel Bieri war aber nicht mit allem zufrieden, was er von seinem Team sah. «In der Spieleröffnung waren wir sehr mangelhaft. Da verloren wir schlicht zu viele Pucks», analysierte Bieri kritisch. Man habe das Einfache schlecht gespielt.

Thun hadert

Den Thunern blieb nichts als Frust. Fabian Boss nahm kein Blatt vor den Mund: «Wir spielten gut und hatten viele gute Torchancen. Der Puck wollte jedoch nicht rein.» Ist bei den Oberländern nach der verpassten Playoff-Qualifikation die Luft draussen? Gregory Zehnder widerspricht. «Wir haben konsequent gespielt», sagte der Assistenztrainer der Thuner. «Es fehlte einzig an der Chan­cen­auswertung.»

Und an Huttwil-Torhüter Baud, der auch aus Thuner-Reihen ein Sonderlob zugesprochen erhielt. Für Thun wie für Huttwil gilt es nun, möglichst rasch den Ligarhalt zu bewerkstelligen. Die Thuner haben es am Dienstag gleich in den eigenen Händen, das Schlusslicht Düdingen auf Distanz zu halten.