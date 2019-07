«Ich habe wieder einmal einen Denkzettel erhalten»

Rang 1, 3, 2 und jetzt 9. Ist die Platzierung im vierten Weltcuprennen der Saison im französischen Les Gets ein Rückschlag?

Mathias Flückiger: Resultatmässig schon. Aber es ist keine Katastrophe und vielleicht gar nicht schlecht.

Wie meinen Sie das?

Nun, es gibt Rennen, da muss man am Start vorsichtig sein, um nicht zu überdrehen. In Les Gets folgte gleich ein Aufstieg, im Bereich von drei Minuten. Weil ich seit dieser Saison auch in den Rennen mit einem Leistungsmesssystem fahre, konnte ich danach feststellen, dass ich dabei einen riesigen Effort geleistet habe.

Und das heisst im Klartext?

Ich habe mich zu stark ausgepowert. Ich mag die mittleren Aufstiege nicht, meine Stärken liegen in den längeren Bergaufpassagen im Bereich von fünf Minuten. Das weiss ich eigentlich alles, aber im Rennen bin ich voller Adrenalin und spüre es jeweils im Augenblick nicht, dass ich zu fest forciere. So gesehen, habe ich wieder einmal einen Denkzettel erhalten. Das Gute in Frankreich war, dass ich mich nachher wieder etwas erholen konnte und noch in die Top Ten fuhr. Früher hätte es mich total aufgestellt, und ich hätte wohl lediglich Rang 30 belegt.

Vorher belegten Sie drei Podesteplätze und feierten in Albstadt sogar den zweiten Weltcupsieg der Karriere. Ist das Ihre beste Saison?

Auf jeden Fall. Ich habe mich erneut verbessern können. Das ist mir bisher immer gelungen; ich bin in jedem Jahr etwas stärker geworden. Derzeit läuft es super, ich fahre sehr konstant.

Sie haben viele Strassenrennen bestritten, ist das ein Faktor?

Vielleicht spielen diese Rennen für den physischen Teil eine Rolle. Aber ich denke, dass ich vor allem mental stärker geworden bin. Daran arbeite ich schon lange, es gelingt mir immer besser, mich auf die wesentlichen Aspekte zu fokussieren. Im Moment habe ich viel mehr Selbstvertrauen als früher.

Trotz Ihrer guten Verfassung verzichten Sie nun auf die Europameisterschaften?

Wenn man Europameister wird und mit dem speziellen Trikot starten kann, hat das schon einen gewissen Stellenwert. Trotzdem hat für mich ein Weltcupsieg mehr Bedeutung. Deshalb bündle ich meine Energie auf den Weltcup und die Weltmeisterschaft.

Die WM findet in Kanada statt. In Mont Sainte-Anne wurden Sie 2010 U-23-Weltmeister und gewannen 2018 Ihr erstes Weltcuprennen; ein gutes Omen?

Es stimmt, dass ich dort Erfolge feierte, doch ich konzentriere mich ausschliesslich auf die Rennen und nicht auf die Orte, wo diese stattfinden.

Vor der WM Ende August folgen noch die Rennen in Italien und Lenzerheide.

Ja, der Heimweltcup im Bündnerland ist ein spezieller und schöner Event, darauf freue ich mich. Aber das Highlight soll definitiv die WM werden.