Läublis Rückkehr in die Startaufstellung glückt

Lerchenfeld unterliegt dem Leader

Der FC Lerchenfeld hatte in der 2. Liga interregional (Gruppe 3) ein sehr schweres Auswärtsspiel zu bestreiten. Der Thuner Quartierverein musste beim Tabellenführer FC Bubendorf antreten und erwischte dabei einen denkbar schlechten Start in die Begegnung. Bereits nach 10 Minuten lag die Heimmannschaft 2:0 in Führung, Lloyd Prezmecky erzielte beide Treffer für die Equipe aus dem Kanton Basel-Landschaft.

Die Berner Oberländer konnten das Resultat in der Folge halten, ehe sie in der 58. Minute noch den dritten Gegentreffer kassierten. Am Ende verlor der FC Lerchenfeld 1:3, Patrick Gerber hatte für die Thuner in der 86. Minute immerhin noch den Ehrentreffer markiert. Kurz vor Schluss musste Lerchenfeld auch noch einen Platzverweis gegen Torhüter Adrian Liechti hinnehmen, was das Gastspiel beim Leader zusätzlich trübte.

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen musste in der 2. Liga interregional der FC Konolfingen. Die Emmentaler verloren ihr Heimspiel gegen den FC Allschwil 2:4. Während die Konolfinger mit sechs Punkten aus sechs Partien auf Rang 9 der Tabelle stehen, liegt Lerchenfeld mit vier Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings ist alles noch sehr eng zusammen. (lüp)