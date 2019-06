LV Thun auf Platz 1

86 Medaillensätze wurden an den Kantonalen Einzelmeisterschaften in Thun vergeben, die Gastgeber waren die erfolgreichsten. 13-mal Gold, 15-mal Silber und 19-mal Bronze holten die Athletinnen und Athleten des LV Thun in den Kategorien U-18 bis U-10. Hinzu kamen aus Oberländer Sicht 3-mal Gold, 4-mal Silber und 4-mal Bronze für Fun and Run Thun, zweimal Gold und viermal Bronze für den TV Unterseen sowie einmal Silber und zweimal Bronze für die Läufer der All Blacks Thun.