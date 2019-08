Mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben

In der letzten Saison schwebte Konolfingen in der 2. Liga inter mitunter auf Wolke 7. Die Emmentaler ärgerten oft ambitionierte Gegner, die über andere finanzielle Mittel als der FCK verfügen. Am Ende resultierte der tolle vierte Rang in der fünfthöchsten Liga – es war die beste Platzierung in der 72-jährigen Vereinshistorie. In der neuen Saison warten jedoch Herausforderungen auf den FCK. Marcel Joss tritt die Nachfolge von Erfolgscoach Hanspeter Kilchenmann an.