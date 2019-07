Mit dem Hang zur Perfektion

Wie in Trance zum EM-Titel

Anfang Mai gelang der 44-Jährigen im italienischen Treviso ein veritabler Coup; sie sicherte sich in der Disziplin 10er-Ball den EM-Titel. Feldmann hatte sich dabei im Turnier von Runde zu Runde gesteigert, agierte in den entscheidenden Phasen wie in Trance und bezwang im Final die favorisierte Profispielerin Kristina Tkach aus Russland. «Ich war schon ab dem Viertelfinal total im Fokus. Es hat alles gestimmt. Ich spürte nur positive Emotionen und beging kaum einen Fehler», sagt Feldmann.

Auch mehr als zwei Monate nach dem Triumph schwingt in ihren Worten Verzückung mit. «Nach dem letzten Stoss im Final machte ich einen riesigen Luftsprung. Auch Tage danach hatte ich noch eine unglaubliche Freude und Euphorie in mir.» Die Grundlagen für ihr Weltklasseniveau schaffte Feldmann als Teenager. Im Alter von 15 Jahren entdeckte sie Billard in einem Anfängerkurs. Die gebürtige Bielerin war ein Naturtalent, gab auf Anhieb eine so gute Figur ab, dass der Eintritt in einen Club als logischer nächster Schritt folgte.

Bald mass sie sich mit Männern, die verbissen versuchten, eine Niederlage gegen das Talent abzuwenden, und dennoch oft den Kürzeren zogen. Sie löste eine Lizenz und erlangte bei regionalen Turnieren Wettkampfhärte, die sich 1993 auszahlte, als Feldmann überraschend die Jugend-Europameisterschaft gewann. «Nach dem Erfolg hat es mir den Ärmel total reingezogen. Von da an war klar, dass ich dranbleiben muss.» Feldmann intensivierte das Training, schärfte ihre Technik, analysierte Partien von Weltklassespielern und übte in jeder freien Minute. «Ich entwickelte einen grossen Ehrgeiz, trainierte stundenlang dieselben Stösse.»

Süsse Früchte geerntet

Ihr Hang zur Perfektion und ihr Biss, sich verbessern zu wollen, trugen süsse Früchte: National ohnehin längst in der Spitze angekommen, schlug sie 2005 an der EM auch auf internationaler Ebene zu. In der Disziplin 8er-Ball heimste sie den Siegerpokal ein und belohnte sich für all den Aufwand im Trainingsraum. Dass sie diesen Coup 14 Jahre später an einer EM wiederholen konnte, ist alles andere als selbstverständlich.