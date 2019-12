Mit der Konstanz ist es so eine Sache

Glück im Unglück bei Blaser

In einem Bereich sind die SCL Tigers die Nummer 1 der Liga: In der Auslastung des Stadions. 95 Prozent beträgt diese, zum vierten Mal in Folge war die Ilfishalle bereits ausverkauft. Und das, obwohl das Team gehörig an Schwung eingebüsst hat. Zuletzt verloren die SCL Tigers dreimal de suite, schieden überdies im Cup aus. «Es bringt uns nichts, wenn wir fünfmal nacheinander gewinnen und dann viermal verlieren», sagt Lardi.

Mit der Konstanz ist es bei den Langnauern so eine Sache. Das widerspiegelt sich auch in den einzelnen Spielen immer wieder. In Lausanne verschliefen sie am Freitag das erste Drittel komplett, handelten sich dabei einen 0:3-Rückstand ein – welcher trotz Reaktion im Schlussdrittel eine zu grosse Hypothek darstellte. Gegen Ambri tauchte die Mannschaft ebenfalls über eine längere Phase ab.

«Wir haben im Moment einfach Mühe, 60 Minuten gut zu spielen. Daran müssen wir arbeiten. Denn wenn wir nur ein wenig nachlassen, gibt das dem Gegner sofort Aufwind», sagt Berger. Nur: Wie können die SCL Tigers diese Schwäche ausmerzen? Es gehe nur über den Kampf, betont Lardi.

Einer der diesbezüglich vorangeht, wird den Langnauern aber zwei bis drei Wochen fehlen: Yannick Blaser. Der Verteidiger wurde am Freitag beim Blocken eines Schusses im Rippenbereich getroffen, worauf er Blut spucken musste. Doch Blaser hatte Glück im Unglück: Er zog sich «nur» eine Lungenprellung zu.