Nur ein Punkt für den FC Langenthal

Diese erste Hälfte war definitiv nicht das, was Langenthal beim Tabellenletzten Zug zeigen wollte. Gleich zweimal musste Torhüter Sascha Studer in der 11. Minute eingreifen. Zum einen bei einem Prellball von Weiss und zum anderen danach gegen einen Schuss von Simic. Diese beiden Möglichkeiten sollten eigentlich ein Weckruf an die Adresse der Gäste sein, aber weit gefehlt.