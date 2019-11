Routinierte Berner Neulinge

Denn Porsche strebt nach der Dominanz in der Langstrecken-WM auch in der Elektroserie Podestplätze an. «Aber wir werden die Formel-E-Welt nicht in einem Jahr erobern. Unser Ziel ist, spätestens in der zweiten Saisonhälfte konkurrenzfähig zu sein.»

Bei den Tests zerlegte Jani bei einem Crash das Auto. «In der Formel E herrscht eine andere Philosophie, hier gehören Un­fälle dazu.» Die Stadtkurse zwischen engen Mauern verzeihen keine Fehler.

Der Seeländer Neel Jani fährt für Porsche. Bild: Freshfocus

Die schwierige Strecke in Saudiarabien wird mit den Rennen am Freitag und am Samstag eine erste Standortbestimmung liefern. Jani und Müller sind sich jedoch einig, dass während der Saison in der boomenden Formel E viel passieren wird. «Ich erwarte eine extreme Durch­mischung im ganzen Feld», sagt Müller. Und Jani ergänzt: «Die Formel E ist unberechenbar.»

Das bestätigt ein Blick in die vergangene Saison. Neun verschiedene Fahrer liessen sich bei den dreizehn Rennen in die Siegerliste eintragen. Die beiden Berner Neulinge hätten deshalb nichts dagegen, wenn sie Ende Saison eine weitere Gemeinsamkeit vorweisen könnten und sich als Sieger in der Formel E bezeichnen dürften.