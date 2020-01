SC Langenthal: Gala im Schlussdrittel

Tatsächlich prallte sie ihm irgendwie vor die Füsse, das Tor war leer, und der SCL-Captain schoss. Was in 99 von 100 Fällen zum Treffer führt, brachte am Samstag für einmal aber keinen Erfolg. Tschannen schoss den Puck vorbei.

Dass diese Chance beim Stand von 1:0 für Langenthal nicht genutzt wurde, war in der Schlussabrechnung zwar nicht wirklich schlimm, passte aber bis dahin zur Partie – wie schon am Donnerstag im letzten Direktduell mit Biasca. Langenthal war besser, agierte öfter in der Offensive und hatte die besseren Chancen, diese zu verwerten, sollte aber lange Zeit zu selten gelingen. Ehe der SCL im Schlussdrittel zur Kür ansetzte und 9:1 gewann.

Kurz nach Wiederaufnahme der Partie fiel im Schlussabschnitt noch das 1:2 der Tessiner. Jerome Portmann nutzte den freigewordenen Raum aus. Innerhalb von 51 Sekunden traf Langenthal dann gleich doppelt.

Zuerst kurvte Toms Andersons durchs Drittel und bediente Dario Kummer, danach traf Fabio Kläy aus weiter Entfernung. Langenthals Tempoverschärfung in dieser Phase machte Biasca weiter Mühe, Joey Benik schoss in Minute 48 das 5:1.

Für die schönste Meldung des Abends sorgte dann Dario Kummer. Er schoss in der 50. Minute das 6:1 und somit seinen dritten Treffer. «Für mich war es der erste Hattrick in dieser Liga und deshalb durchaus ein schöner Moment», kommentierte Kummer. Ian Derungs, Luca Christen und wieder Benik erhöhten auf 9:1.

«Nach dem 1:2 wussten wir, dass wir jetzt zulegen müssen – und plötzlich fielen die Tore fast automatisch», kommentierte Kummer. Geändert habe sich gegenüber den vorherigen Dritteln nichts, man sei aber für die anhaltende Arbeit belohnt worden. «Wir konnten schon lange nicht mehr so viele Tore schiessen – das hat gutgetan», so Kummer weiter.

Ticino Rockets - Langenthal 1:9 (0:1, 0:1, 1:7)

99 Zuschauer. – Tore: 16. Kummer (Benik) 0:1. 27. Sterchi (Christen, Clark) 0:2. 43. Portmann (Roberts, Anex) 1:2. 45. (44:02) Kummer (Andersons, Benik) 1:3. 45. (44:53) Kläy 1:4. 48. Benik (Andersons, Kummer) 1:5. 50. Kummer (Andersons/Ausschluss Anex) 1:6. 55. Derungs (Suleski, Kläy) 1:7. 56. Christen (Tschannen, Clark/Ausschluss Tosques) 1:8. 57. Benik (Kummer) 1:9.