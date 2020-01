Schritt in die richtige Richtung

Anders gesagt: Die Partie war für diese Sportart sogar etwas langweilig. «Ich weiss nicht, wieso der Start nicht so gut war, das erste Drittel war aber wirklich nicht gerade gut», kommentierte Andrew Clark. Dabei hatte sich der EHC Visp entsprechend Vorteile erarbeiten können, in 40 Minuten schossen sie weit mehr als doppelt so viele Male auf das gegnerische Tor.

Wüthrich in Topform

Dort fanden sie aber in Form von Philip Wüthrich ständig ihren Meister – dieser war am Samstagabend diskussionslos der beste SCL-Akteur, hielt er seine Mannen doch mehrmals selbst bei gefährlichen Aktionen im Spiel und verhinderte somit mehrmals die Führung. Das sah auch Stürmer Andrew Clark so: «Er hat uns die Möglichkeit zum Siegen gegeben.

Im zweiten Drittel war seine Leistung schlichtweg unglaublich.» Woran der flaue Auftritt lag? Einzelne Zuschauer machten scherzhaft sogar den Vollmond als Ursache aus, der die Schweiz in der Nacht auf Samstag erlebte. Klar war aber auch, dass beide Seiten wegen Verletzungen arg gebeutelt sind, mit Simon Sterchi (Hirnerschütterung) fiel gegen Thurgau sogar ein weiterer Langenthaler aus. Bis dessen Kollegen ohne ihren Topscorer ihre erste Chance kreierten, dauerte es bis ins zweite Drittel.

Auch deshalb gab es keinen Zweifel: Visp hätte diese Führung eher verdient als der SC Langenthal. Wer seine Chancen aber nicht ausnutzt, der erfährt, dass Sport grausam sein kann. In der 43. Minute musste Jeremi Gerber auf die Strafbank, nachdem er im offensiven Drittel einen Gegner zurückhielt. Langenthal nutzte diese zweite Powerplaymöglichkeit kaltblütig aus: Luca Christen schoss, Andrew Clark lenkte die Scheibe ab und sorgte damit für das 1:0 nach nicht ganz 45 Minuten.

Clarks Doppelschlag

Langenthals Clark schien damit warmgeschossen: Gleich im folgenden Einsatz hatte der SCL-Topscorer eine Doppelchance, aufgelegt von Kelvin Walz. Im ersten Anlauf scheiterte der Kanadier zwar noch unglücklich an Reto Lory – aus bester Position und alleinstehend –, dafür war er beim zweiten Versuch – ebenso alleine vor Lory – umso erfolgreicher.