Siege für Bern-Beundenfeld und Höchstetten

Für Bern-Beundenfeld war die Meisterschaft 2019 nicht sehr erfreulich verlaufen. Die Stadtberner kassierten insgesamt sechs Nummern, konnten so nicht in den Kampf um den Titel eingreifen und belegten in der NLA-Schlussrangliste nur den fünften Platz. Am Interkantonalen Hornusserfest im zürcherischen Gossau konnte Beundenfeld nun etwas Wiedergutmachung betreiben.