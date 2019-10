Spezielles und Spazieren

Seis drum. Nach dem äusserst schwachen Auftritt am Freitag fehlt es dem SCB nicht an Dringlichkeit. Andrew Ebbett sorgt in Unterzahl für die Zäsur (29. Minute). Erneut Pestoni und Mika Henauer erzielen die weiteren Tore für die Berner. Letzterer trifft erstmals im SCB-Dress – ausgerechnet gegen jene Equipe, für die er in dieser Saison normalerweise im Einsatz steht.

Weil die Berner auf drei verletzte Verteidiger verzichten müssen (Beat Gerber, Justin Krueger, Eric Blum), kommt Henauer ausnahmsweise gegen statt für den SCL zum Zug.

Charakter und Caminada

Speziell ist auch der Vergleich der Goalies: Langenthals Philip Wüthrich wird Berns Pascal Caminada nach dieser Saison ersetzen. An seinem 33. Geburtstag hält die Nummer 33 ausgezeichnet. «In so einem Spiel kannst du wenig gewinnen. Wir waren bereit, zeigten Charakter», sagt er.

Für den Ersatzgoalie sind es keine einfachen Tage. In der Meisterschaft kommt er seltener zum Einsatz, als das selbst SCB-intern erwartet wurde. Und vor kurzem erreichte ihn die Nachricht von der Verpflichtung Wüthrichs.

«Willst du deine Ziele erreichen, musst du mit Rückschlägen umgehen können», sagt Caminada. «Abgerechnet wird am Schluss. Die Saison ist noch jung.»

Für ihn steht im Zentrum, dass der Meister an Konstanz zulegt. Dass sich die Mitspieler in der Defensivarbeit viel schwerer tun als im Vorjahr, dazu mag sich der Torhüter nicht äussern. «Wir suchen seit längerem unsere Form, diskutieren über dieses und jenes. Irgendwann kommt der Punkt, wo es gilt: Mund zu und arbeiten. Mit diesem Sieg ist der erste Schritt gemacht.» Der nächste soll am Dienstag in Ambri folgen – egal, wer im Tor steht.