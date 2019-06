Spiez steigt auf, Dürrenast muss runter

Die 1:0-Führung für Muri-Gümligen durch Miroslav Panic – natürlich hatte Müller assistiert – war mehr als verdient, vermochte die Oberländer aber auch ein My aus ihrer Lethargie zu befreien. In der 31. Minute profitierte der Spiezer Andreas Buri von einem Fehler von FCMG-Goalie Filipe Dos Reis und netzte zum schmeichelhaften 1:1 ein. «Wir hätten in der Pause mit drei oder vier Toren in Führung liegen können», sagte Muri-Gümligens Coach Riccardo Pileggi nach der Partie.

«Sensationelle Saison»

Im zweiten Spielabschnitt drehte die Partie komplett. Spiez kam wie verwandelt aus der Kabine und übernahm nun das Spieldiktat resolut. Doch dieses Mal kam Muri-Gümligen zu einem Treffer wie aus dem Nichts. Panic buchte zum 2:1 (49.), Sicherheit verlieh das Tor den Einheimischen aber erstaunlicherweise nicht.

Spiez drückte weiter, überzeugte mit Willen und Körpersprache und kehrte die Partie dank Treffern von Andreas Buri (66.) und Felix Häsler (76.) binnen 10 Minuten. Cyrill Baumann sorgte mittels Penalty und dem 4:2 für die endgültige Entscheidung. «Diese Saison war nicht gut. Sie war auch nicht sehr gut. Sie war einfach nur sensationell», sagte Spiez-Coach Peter Kobel, nachdem der Aufstieg seiner Equipe festgestanden hatte.

Dürrenast steigt ab

Im Abstiegskampf der 2. Liga regional hat es derweil den Thuner Traditionsclub Dürrenast erwischt. Die Oberländer spielten gegen Ostermundigen 3:3. Das Remis nützte aber nichts, weil der FC Bosporus trotz einer Roten Karte gegen seinen Torhüter Aydin Ömer gegen Interlaken 4:0 gewann und sich so den zehnten Platz sicherte. Dürrenast muss somit den bitteren Gang in die 3. Liga akzeptieren.

Kirchberg verpasst Aufstieg

In der Gruppe 2 der 2. Liga regional verpasste der FC Kirchberg den Aufstieg auf der Zielgeraden. Das 1:1-Unentschieden auswärts bei Azzurri Bienne war für die Emmentaler zu wenig. Dem FC Courgenay gelang somit dank eines 7:0-Kantersiegs bei Besa Biel in der letzten Runde der Sprung an die Tabellenspitze. Courgenay wird also nächste Saison genauso in der 2. Liga interregional spielen wie der FC Spiez.