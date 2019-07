Tells Tochter

Dann werde ich ruhig, konzentriere mich nur noch auf mich. Dieses Gefühl gefällt mir», erzählt die 29-Jährige aus Belp. Acht bis zehn Stunden trainiert sie pro Woche. «Eigentlich würde ich gerne mehr investieren, aber mir fehlt leider die Zeit dazu.»

Neben dem Schiesstraining müssen auch Rumpf und Rücken gestärkt werden, schliesslich wiegt eine Armbrust bis neun Kilogramm. «Auch eine gute Kondition ist von Vorteil, denn ein Wettkampf bei grosser Hitze kann anstrengend sein», ergänzt die Bernerin.

WM-Silber gewonnen

Mit dem Gewehr schiesst Bieri schon seit Jahren. Zum Armbrustsport hat sie erst 2013 durch ihren Vater, ebenfalls einem leidenschaftlichen Schützen mit der einstigen Waffe von Wilhelm Tell, gefunden. «Weil die Armbrust relativ schwer ist, kann man mit dieser Randsportart nicht schon in ganz jungen Jahren beginnen», erklärt Bieri, die früher Handball, Unihockey und Ballett betrieben hat.

Bald schon gehörte sie jedoch dem Schweizer Armbrust-Nationalkader an. 2015 gewann sie mit dem Team WM-Silber, 2017 Bronze. «Das sind bisher mein grössten Erfolge», sagt die mehrfache Schweizer Meisterin mit der Mannschaft.

Die Disziplin 10 m betreibt sie indoor mit der ASG Frutigen; 30 m Freiluft bei der ASG Thun, bei der auch ihr Vater Mitglied ist. Im Einzel war sie 2015 über 30 Meter, der Königsdisziplin, an der Schweizer Meisterschaft Dritte geworden.

Am Freitag und Samstag stehen in Ringgenberg am Eidgenössischen Armbrustschützenfest, an dem nur Freiluft über 30 m geschossen wird, ebenfalls die nationalen Titelkämpfe auf dem Programm. Zuerst kniend, am Samstag stehend. «Aber mein grosses Ziel am Eidgenössischen ist die Qualifikation für den Ausstich zum Schützenkönig.»

Lieber stehend

Das wird schwierig genug; 950 Teilnehmer schiessen im Oberland. Egal ob Junior, Elite, Senior, Veteran oder Frau; es gibt nur eine Kategorie und nur einen Schützenkönig. Für Bieri ist das kein Problem. «Am Ende will man einen Schützenkönig, nicht die beste Frau und den besten Mann.»