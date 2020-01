Thuns Probleme werden grösser

Die Rückkkehr von Amstutz

Amstutz, der ehemalige Junioren-Nationalspieler, begann seine Eishockeylaufbahn in Thun, stand später unter anderem in der zweithöchsten Spielklasse bei Ajoie auf der Lohnliste und absolvierte in der Saison 2014/15 ab Januar 17 Partien für den damaligen 1.-Ligisten EHC Thun.

Im September 2015, kurz vor dem Meisterschaftsstart, wechselte Amstutz nach Arosa. «Ich wollte einfach mal weg von zu Hause, brauchte eine Luftveränderung», erklärte der Stürmer, der im vergangenen Frühjahr mit Arosa den Sprung in die MSL geschafft hat. Nun trat Amstutz erstmals seit seinem Weggang vor etwas mehr als vier Jahren im Grabengut gegen Thun und seine ehemalige Mannschaft an.

«Es war schon speziell. Die Familie und auch viele Kollegen waren bei diesem Match mit dabei.» Seine Schwester Leonie, Thun-Anhängerin, war ausgerüstet mit Leibchen von beiden Clubs im Stadion. So löst man Probleme.

Der Lohn fehlt

Probleme, die beim EHC Thun nach der vierten Niederlage in Folge und einer weiterhin langen Absenzenliste immer grösser werden. Dabei hatte sich die Mannschaft von Christoph Schenk gegen Arosa im Vergleich zu den vorangegangenen Partien verbessert gezeigt. «Das kann man so sagen», bestätigte der Headcoach.

Doch entlöhnt für einen immerhin aufopfernden Kampfgeist wurden die Berner Oberländer gegen den EHC Arosa nicht. Sie sind gefangen in der Negativspirale. Nur noch zwei Zähler beträgt die Reserve auf die Trennlinie, das letztklassierte Seewen hat lediglich drei Punkte weniger auf dem Konto. Die Stimmung im Thuner Lager ist gedrückt. «Aber», sagte Schenk, «man darf nicht zu tief sinken, wenn man verliert. Es geht weiter. Im nächsten Spiel beginnt wieder alles bei null.»