Trainerwechsel nach dem Abstieg

Die Führungscrew ist jedoch bestrebt, die ­Zukunft so zu planen, dass der sofortige Wiederaufstieg in die 2. Liga realisiert werden kann. Als erste Massnahme wurde am Wochenende ein sofortiger Trainerwechsel beschlossen. Matthias Meyer muss gehen, obwohl sein Vertrag im Winter vorzeitig bis Frühjahr 2020 verlängert worden war. «Mit dem Abstieg wurden alle Verträge hinfällig, diese waren nur für die Zweitliga gültig», erklärt Schweizer. Deshalb habe die Trennung von Meyer keine finanziellen Auswirkungen.

Als Nachfolger übernimmt Markus Seiler. Der 59-Jährige hatte seit seinem Abgang beim FC Allmendingen vor zwei Jahren pausiert. «Wir haben jemanden gesucht, der die Situation kennt und der mit dem Club vertraut ist», erklärt Schweizer. Und der frühere FCD-Junior und -Trainer Seiler hat sowohl Spiez als auch Allmendingen nach jeweiligen Abstiegen übernommen. «Markus Seiler ist frisch und motiviert – ein Glückstreffer für uns», sagt Schweizer.